Kuba Wojewódzki stanie przed sądem. Sam pochwalił się w sieci tym, co zrobił

Na powyższej grafice możecie zobaczyć fragment zawiadomienia oraz instagramowej przechwałki dziennikarza. Facet strzelił sobie w stopę, ale ostatecznie być może wyniknie z tego jakaś nauczka. Gorzej, że sądy w Polsce często obchodzą się z celebrytami jak z jajkiem - w ostatnim czasie Beata Kozidrak otrzymała niepoważną karę za prowadzenie samochodu w stanie wskazującym na solidną banię, a prokuraturę szlag trafił.



Pozytywnym sygnałem jest fakt, że policja nie zignorowała zgłoszenia i drastycznego złamania przepisów przez Wojewódzkiego - radość z tego powodu wyraził współzałożyciel MJN, Jan Mencwel. Podkreślił, że celebryci nie mogą stać ponad prawem, bo zwykły obywatel na pewno spotkałby się z konsekwencjami. I trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Warto też dodać, że w przypadku showmana mamy do czynienia z wyższą szkodliwością społeczną czynu - Wojewódzki pochwalił się swoimi "igraszkami" w sieci, popisując się i pośrednio zachęcając innych do nieodpowiedzialnego dociskania gazu. Miasto Jest Nasze będzie wnioskować, by sąd nałożył jak najwyższą możliwą grzywnę za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (mowa o kwocie 30 tys. złotych). W porządku - z drogową bandyterką trzeba walczyć.