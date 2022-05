Korwin stanął w obronie pewnego akwarelisty. Możesz go kojarzyć, bo to Hitler, który nie wiedział

Korwin wysłał do redakcji wPolityce pozew, żąda usunięcia tekstu i 50 tys. zł zadośćuczynienia. W pozwie używa takich wytrychów jak "wolność słowa", "debata publiczna" i "fakty historyczne". O co w tym wszystkim chodzi?



Zakładam, że Janusz Korwin-Mikke swoją kontrowersyjną tezę opiera o to, że nie ma zachowanego pisemnego rozkazu sygnowanego przez Hitlera, w którym "wprost zlecałby Holokaust". Tylko że… to nie ma sensu, bo samo założenie, przy dzisiejszym stanie wiedzy, że przywódca III Rzeszy nie miał wiedzy o tak wielkiej operacji jest kuriozalne, ale zmusza opinię publiczną i historyków do potwierdzania faktów, które udowodnione były wielokrotnie - potwierdzane również mimochodem pracami naukowymi dotyczącymi bardziej innych kwestii. I tak, tego konkretnego dokumentu nie ma, ale istnieją relacje, wypowiedzi, analizy procesów decyzyjnych III Rzeszy - więcej na ten temat możecie przeczytać choćby tu. Rzucanie niedorzecznych twierdzeń i zmuszanie przeciwnika do obrony kwestii oczywistych, to typowa strategia Janusza Korwin-Mikkego, stosowana od lat w niemal wszystkich debatach, w których brał udział.