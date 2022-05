Kolejne części imprezy odbędą się w dniach 12 i 14 maja. Reprezentant Polski - Krystian Ochman - wystąpi w drugiej połowie drugiego półfinału, czyli w czwartek.



Europejska Unia Nadawców wykluczyła Rosjan z udziału w Eurowizji 2022, a do stawki powróciły Armenia i Czarnogóra. Łącznie usłyszymy 35 występów, a w finale 25. Koncerty są organizowane w hali Pala Alpitour u podnóża Alp Turyn, a hasłem konkursu jest "The Sound of Beauty".