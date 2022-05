Już od lutego było wiadomo, że superbohaterskie seriale Marvela opuszczą serwis Netflix i przeniosą się na Disney+. Dla polskich widzów była to słodko-gorzka informacja. Z jednej strony dawała więcej inicjatywy do wykupienia konta na nowej platformie, z drugiej na dłuższy czas pozbawiała nas dostępu do wielu popularnych tytułów. Niedługo później wyszło na jaw, że nie tylko my będziemy pokrzywdzeni. "The Punisher", "The Defenders", "Luke Cage", "Daredevil", "Jessica Jones" i "Iron Fist" nie trafiły na Disney+ również w wielu krajach Europy Zachodniej.



Jak zwykle na drodze błyskawicznej premiery stanęły rozmaite umowy licencyjne. Dla wielu widzów nie było to jakimś wielkim problemem, bo przecież dawno mieli za sobą seans wymienionych produkcji. Z drugiej strony, w 2022 roku już rzadko zdarza się, żeby tak hitowe seriale nagle stały się niedostępne dla całego kontynentu z jakiegokolwiek legalnego źródła. Disney nie mógł sobie pozwolić, żeby taki stan rzeczy trwał zbyt długo, bo bardzo negatywnie rzutowałoby to na ich status. A przecież celem firmy jest dalszy rozwój w Europie, do czego odpowiednia reputacja jest czymś niezbędnym.