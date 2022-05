Disney+ wjeżdża do Polski z promocją. A Polacy na to: panie, HBO Max zrobiło to lepiej

Polska premiera Disney+ to coś nie tylko od dawna wyczekiwanego, ale też długo przygotowywanego. Wystarczy zobaczyć jak wiele dostępnych tam filmów i seriali ma polskiego lektora lub dubbing. W samym środku wojny serwisów streamingowych nikt nie powinien być jednak za bardzo pewnym siły swojej oferty. Konkurencja nie śpi i ma swoje własne pomysły na wyjście z cienia Netfliksa. Można odnieść wrażenie, że tym razem Amazon Prime Video i HBO Max ograły Disney+ w tej wewnętrznej rywalizacji. Wypowiedzi polskich internautów zdają się to potwierdzać.



Co właściwie zaszło? Disney oficjalnie przedstawił jedyną w swoim rodzaju promocję na start swojej platformy w naszym kraju. Disney+ opłacony z góry za rok będzie w dniach 14-26 czerwca kosztować mniej. O ile? Dokładnie o koszt posiadania tam konta przez cztery miesiące (przy zwykłej opłacie) lub przed dwa miesiące, gdybyśmy po upływie wyznaczonego terminu próbowali założyć konto, płacąc od razu za rok. Polacy doceniają ten gest, ale nie są nim bynajmniej zachwyceni.