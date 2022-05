Kup teraz i zapłać mniej. Disney+ rusza z ofertą powitalną dla Polaków

Po pierwsze - oferta musi zostać wykorzystana do 26 czerwca 2022. Serwis sugeruje rejestrację w serwisie już teraz - 14 czerwca subskrybent otrzyma e-mail (do 24 godzin po rejestracji) z linkiem do promocji. Wówczas wystarczy kliknąć link, wprowadzić informacje dotyczące płatności... i cieszyć się biblioteką Disneya. Dla tych, którzy i tak planują zostać z serwisem na dłużej, propozycja z pewnością wyda się kusząca.



Disney+ to usługa streamingowa będąca domem dla filmów i programów Disneya, Pixara, Marvela, Gwiezdnych wojen, National Geographic oraz wielu innych. Standardowa subskrypcja oferuje: