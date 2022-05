Nadawany w latach 2010-2019 serial "My Little Pony: Przyjaźń to magia" cieszył się globalną popularnością przekraczającą zwyczajowe zainteresowanie tego typu tytułami. Nawet taki hit musiał się jednak kiedyś zakończyć. W 2021 roku przyszła pora na rozpoczęcie przygód z nową grupą bohaterów w komputerowo animowanym filmie "My Little Pony: Nowe pokolenie". Produkcja rozgrywa się w tym samym świecie, co "Przyjaźń to magia", ale wiele lat później. Kucyki, jednorożce i pegazy nie darzą się już przyjaźnią, ale ten stan rzeczy postanawia odmienić pewna rezolutna bohaterka.



Film dostępny na wyłączność na Netfliksie.