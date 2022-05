"Sycylijskie lwy" podbiły listy bestsellerów. Musicie sięgnąć po tę historię opartą na faktach

Ale po kolei. Historycznie rodzina Florio to włoska dynastia przemysłowa, szczególnie aktywna w okresie Belle Epoque. Powieść startuje w 1799 roku, kiedy to bracia Paolo i Ignazio Florio przybywają do Palermo. Jako nieznani nikomu przybysze początkowo wzbudzają niechęć i pogardę wśród mieszkańców miasta - wrogość okazuje się jednak nadzwyczaj motywująca. Ci bystrzy, przebiegli, nieraz bezwzględni, ale i niezwykle mężni panowie (niepozbawieni, rzecz jasna, wsparcia rodzin) walczą o swoje - szybko wspinają się po drabinie lokalnej hierarchii, przechodząc drogę od sprzedawców przypraw do niekoronowanych królów Sycylii (dużą rolę odegrały w tym wina marsala!). Barwna historia klanu okazuje się fascynującą, pełną wzlotów i upadków opowieścią o sławie, bogactwie, romansach, władzy i mnożących się mrocznych tajemnicach.