Uwaga na spoilery z zakończenia filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu"!



To już tradycja, że twórcy filmów i seriali o superbohaterach przygotowują dla widzów niespodzianki w ramach słynnych już scen po napisach. Coraz częściej dostajemy ich zresztą kilka, tak jak miało to miejsce w przypadku najnowszego filmu Marvela od Sama Raimiego, który w ubiegły piątek trafił do kin.