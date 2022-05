"Potwór z Cleveland", który powstał w 2015 roku dla stacji Lifetime zyskał właśnie drugie życie na Netfliksie. Wdarł się on do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie i szokuje kolejnych użytkowników serwisu. Może to wydawać się nieprawdopodobne, ale przedstawiona w nim opowieść wydarzyła się naprawdę. Jest to bowiem produkcja oparta na faktach, a podstawą scenariusza były wspomnienia jednej z ofiar Ariela Castro.



Michelle Knight przeszła przez piekło. W niewoli u psychopaty spędziła aż 11 lat. Przez ponad dekadę była torturowana, bita i gwałcona. Swoje doświadczenia opisała potem w książce "Finding Me: A Decade of Darkness, a Life Reclaimed", na podstawie której powstał scenariusz "Potwora z Cleveland". W filmie możemy zobaczyć, jaki los zgotował jej i dwóm innym kobietom Ariel Castro.