"Ozark" zaczynał jako podróbka "Breaking Bad", ale stał się jednym najlepszych seriali Netfliksa

Dwóch everymanów zostaje wplątanych w handel narkotykami. Do tej pory prowadzili nudne, bardzo bezbarwne życia, kiedy jednak zostają postawieni pod ścianą, okazuje się, że drzemie w nich wielki potencjał. Ba! Obaj są geniuszami, którym życie do tej pory nie pozwoliło w pełni rozwinąć skrzydeł. Każdy z nich potrzebuje zaufanego współpracownika, człowieka znającego nie tylko przestępczy fach, ale też będącego oknem do nowej rzeczywistości. Dla Waltera jest to Jesse, młody diler, mający kontakty w przestępczym świecie, z kolei Marty potrzebuje Ruth, bo ta znacznie lepiej orientuje się w tym, co dzieje się w Ozark.

Drobnych podobieństw zresztą jest znacznie więcej, jak choćby własna wyrazista estetyka, związana z tonacją kolorystyczną poszczególnych kadrów czy stworzenie z nietypowego regionu wizytówki serialu. W "Ozark" są to piękne jeziora, trochę dzika przyroda i ludzie żyjący na granicy świata kultury i natury. Z Albuquerque jest podobnie, groźna pustynia i klimat pogranicza to pełnoprawny bardzo groźny przeciwnik w dążeniach bohaterów.