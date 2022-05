Netflix nie tylko kasuje. Te produkcje będziemy oglądać w następnych latach

2022 rok nie zaczął się dla Netfliksa pomyślnie. Po pierwszym kwartale okazało się, że platformie po raz pierwszy od dekady spadła liczba subskrybentów. Skończyło się to weryfikacją planów produkcyjnych, a co za tym idzie pokaźnej liczbie skasowanych seriali. Wiele tytułów nie doczeka się kolejnych sezonów. Nie tyczy się to jednak tych poniższych.