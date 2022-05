Przykład Scarlet Witch pokazuje, że w dawaniu twórczej wolności też jest pewne ryzyko, bo każdy reżyser i scenarzysta może widzieć tę samą postać w zupełnie inaczej. Wystarczy przypomnieć sobie wyrwanie Luke'a Skywalkera niczym szmacianej lalki przez J.J. Abramsa i Riana Johnsona, by wiedzieć do jak fatalnych skutków może to prowadzić. Na ten moment nie sposób właściwie powiedzieć, jaka będzie dalsza rola Wandy w MCU. Zginęła czy przeżyła? A jeśli to drugie, to czy stanie się znów bohaterką, odkupi winy, a może dalej pozostanie złoczyńcą? Czy da się w ogóle zrzucić z siebie status morderczyni i jakie właściwie mogą być teraz jej motywacje?