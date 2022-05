Nie jesteś lepszy ode mnie, bo lubisz inne seriale niż ja. "Guilty pleasure" to efekt nagonki

"Furioza"? Daj spokój, jak może ci się podobać takie kino? Serio, oglądałaś ten nowy serial na Netfliksie? Przecież jest beznadziejny! Tracisz czas na reality show od TVN-u? Zrób coś ze swoim życiem. O tak, wszyscy to dobrze znamy. To teraz czytaj z ruchu moich warg: nie, nie jesteś lepszy, bo lubisz lub znasz jedne filmy i seriale zamiast drugich. Pójście do kina na węgierski arthouse nie czyni cię też lepszym człowiekiem od tego, który "zmarnował" dwie godziny na "Mask Singer". Wbij to sobie do głowy.



Ileż to razy słyszałam, że się na czymś nie znam, bo podoba mi się coś innego niż komentatorowi, rozmówcy. Albo na odwrót: nie znam się, bo mi się nie podoba. Słyszałam też, że podoba mi się, bo ktoś zapłacił, albo nie podoba mi się, bo ktoś nie zapłacił. To były zawsze komunikaty z poczuciem wyższości. Tak jakby na tego kogoś, kto postanowił mnie obrazić, spłynęła tajemna wiedza.



Wiecie, on czy ona już wie, a ja maluczka jeszcze nie dostąpiłam tego zaszczytu. Bardzo łatwo jest budować w sobie poczucie wyższości polegające na obcowaniu z danym dziełem kultury. Nie podoba ci się Tarantino? Jesteś nudny. Nie śmieszy cię "The Office"? Nie masz poczucia humoru. Dobra, zagalopowałam się, bo to akurat prawda. No, wiecie, o co mi chodzi.