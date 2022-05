"Doktor Strange 2" mnie wkurzył. To nie jest najgorszy film Marvela, ale poprzeczka nie była wysoko

Niestety nowy film nie umiał sprawić, bym przejmował się losem tych herosów z Ziemi-838. Sam pomysł, by zadufanych w sobie Illuminati posłać do piachu w kilka minut, był świetny - tego się nie spodziewałem. Szkoda jednak, że Marvel nie zdecydował się na to, by przedstawić nam mieszkańców tego uniwersum wcześniej w jakimś innym filmie i serialu lub np. sięgnąć po postaci z produkcji, które powstały przed premierą "Iron Mana" z 2008 roku. Wtedy ładunek emocjonalny związany z ich uśmierceniem przez oszalałą Wandę byłby znacznie większy.



Żałuję też, że Marvel zdecydował się zagrać na nosie fanom "What If...?". Spodziewaliśmy się po zwiastunach, że postaci takie jak Kapitan Carter, mroczny wariant Stephena i zombie z "Doktora Strange'a 2" będą pochodziły właśnie z tej animacji, a okazało się, że to po prostu kolejne wersje znanych postaci. Również i je spotykamy tutaj pierwszy raz, tak jak Illuminatów (podobnie było też z Wandą z Ziemi-838, o której również kompletnie nic nie wiemy).