Oceniamy "Clark" Netfliksa. Tak mogło wyglądać "Jak pokochałam gangstera", gdyby Kawulski wiedział, co robi

Clark Olofsson - główny bohater szwedzkiego serialu Netfliksa - to postać prawdziwa. Kryminalista-celebryta, facet, który otrzymał wyroki m.in. za usiłowanie zabójstwa, napaść, rozbój i handel narkotykami. Pół życia spędził w zakładach karnych w Szwecji czy Belgii - trafiał tam już jako małolat. W wieku 14 lat opłynął świat, fałszując podpis matki i zapisując się do szkoły marynarskiej. Z edukacją nie było mu po drodze, ale miał łeb na karku - potrafił zwiać ze strzeżonego miejsca (przykładowo: w 1969 roku prysnął z więzienia Kunla i uciekł na Wyspy Kanaryjskie) i długo ukrywać się przed stróżami prawa. Łatwo zyskiwał sympatię poznanych osób, wdawał się w liczne romanse. Wkrótce stał się przestępcą znanym w całym kraju. Aparycja i urok osobisty gwarantowały mu również olbrzymie powodzenie u kobiet - mówi się zresztą, że swego czasu fascynował całe szwedzkie społeczeństwo.



Gdy jesienią 1973 rozpoczął się napad na bank na placu Norrmalmstorg w Sztokholmie, Olofsson odsiadywał właśnie wyrok sześciu lat więzienia. Przestępca Jan-Erik Olsson wziął czterech zakładników i sterroryzował klientów banku - później okazało się, ze to stary kumpel Clarka. W pewnym momencie zażądał od władz przetransportowanie Olofssona do banku. Tak tez się stało, a nasz antybohater stał się wspólnikiem w napadzie. Panowie przez sześć dni odmawiali kapitulacji. Wkrótce wyszło na jaw, że zakładnicy bardzo zżyli się z przestępcami - przytulanki, wsparcie i pocałunki między nimi zszokowały przedstawicieli służb. Co więcej, każda z ofiar odmówiła zeznawania przeciwko porywaczom.



To właśnie przy okazji napadu na Kreditbanken pierwszy raz użyto terminu "syndrom sztokholmski". Jego autorem jest Nils Bejrot (psycholog i kryminolog), który współpracował z policją podczas napadu i przedstawił później swoje obserwacje dziennikarzom. Przywiązanie z pojmania się do sytuacji, w której ofiara odczuwa silne pozytywne (zdarza się, że romantyczne) uczucia względem porywaczy.



Po tej akcji Clark wielokrotnie wchodził w konflikty z prawem w Szwecji i Belgii - głównie w związku z handlem narkotykami. Od 2018 roku udało mu się nie podpaść - wciąż przebywa na wolności. Jonas Åkerlund opowiedział jego historię w stylu, który może kojarzyć się z próbami wspomnianego Kawulskiego. Z tą różnicą, że ten efekt jest jak najbardziej satysfakcjonujący.