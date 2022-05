Weekend weekendem, ale Netflix się sam nie obejrzy. Teraz jest czas na nowości

Spędzacie weekend z nowościami Netfliksa? Jeśli nie, macie ostatnią szansę, aby to zmienić. A jest co oglądać. W końcu tyle co na platformie pojawił się "Pentawerat". Chwilę po nim w serwisie zadebiutowali "Nieobliczalni 2". Obie produkcje rozbawią was do łez i pozwolą zebrać siły, przed zmierzającym do biblioteki usługi "Krime Story. Love Story".