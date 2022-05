Nowa produkcja HBO Max opowiada o bardzo głośnej sprawie, w którą zamieszany był pisarz Michael Peterson, choć zamieszany to łagodne określenie – oskarżono go bowiem o zabicie żony w ich domu. Jeśli macie wrażenie, że już ktoś kiedyś proponował wam obejrzenie tej historii w formie serialu, to nie jest to deja vu. Netflix jakiś czas temu udostępnił produkcję opowiadającą o tych wydarzeniach w formie dokumentu. HBO Max natomiast oferuje serial fabularny z rewelacyjną obsadą – na ekranie m. in. Colin Firth i Toni Colette.