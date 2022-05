Doktor Who już nie będzie kobietą. Władcę Czasu zagra Ncuti Gatwa

To, że Ncuti Gatwa zastąpi Jodie Whittaker w roli Doktora, oznacza tym samym, iż aktorka będzie portretowała śledzonego przez telewizyjnych widzów od dekad Władcę Czasu przez cztery lata (a to dłużej, niż pierwsi dwaj aktorzy obsadzeni w tej roli). Showrunnerem kolejnych sezonów "Doktora Who" ponownie będzie zaś Russell T. Davies, ale jak na razie trzyma karty przy orderach co do fabuły oraz szczegółów nadchodzącej przemiany bohatera.