Doktor Strange w ostatnich latach stał się właściwie najważniejszym bohaterem Marvel Cinematic Universe. Nie powinno więc szczególnie dziwić, że to właśnie najnowsza produkcja z nim w roli głównej ostatecznie otwiera drzwi do podróży po alternatywnych rzeczywistościach. Fani z całego świata długo zastanawiali się, jak dobrze wypadnie wejście w ten nowy etap. Głównie tym można wytłumaczyć fenomenalne wyniki w box office. Już w swojej bezpoilerowej recenzji "Doktor Strange w multiwersum obłędu" przewidywałem jednak, że film Sama Raimiego zdenerwuje bardzo wielu fanów Marvela. I tak faktycznie się stało.



Kwestia bardzo średnich ocen otrzymywanych przez "Doktora Strange'a 2" jest dosyć złożona, więc najpierw przyda się nam garść statystyk. "Doktor Strange w multiwersum obłędu" zarobił w USA 90 mln dolarów w piątek, co jest najwyższym jednodniowym otwarciem w tym roku. Jak podaje portal Deadline, obecne prognozy wróżą produkcji start na poziomie 190-194 mln w samych Stanach Zjednoczonych i ponad 400 mln w globalnym box office. Marvel dosyć wyraźnie pobije tym samym DC, bo (do tej pory) najlepszy w tym roku "Batman" zanotował debiut na poziomie 134 mln w USA i 248 mln łącznie.