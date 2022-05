Adaptacja Dana Browna podbiła Amazona. Sprawdź, co obejrzeć na platformie

Polacy lubią filmy i seriale Amazon Prime Video. Dość często się do nich przywiązują. Dlatego z listy najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie nie spada "Star Trek: Picard", "Reacher", "The Boys", czy też "Koło czasu". Biblioteka usługi przepełniona jest interesującymi produkcjami. Ale to te wymienione w tym tekście podbiły serca jej użytkowników w mijającym tygodniu.