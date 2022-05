"Schody" już na HBO Max. Ta mrożąca krew w żyłach historia wydarzyła się naprawdę

Tym, co najbardziej wyróżnia opowiedzianą w "Schodach" historię - poza tym, że wydarzyła się naprawdę - jest unikalny, szczegółowy poziom jej udokumentowania. Oskarżony o morderstwo Michael Peterson wynajął ekipę, która przez lata rejestrowała proces w sprawie "morderstwa" Kathleen Peterson. Wziąłem to słowo w cudzysłów, ponieważ do dziś nie wiadomo, w jaki sposób doszło do śmierci żony amerykańskiego powieściopisarza. Jedna z najdziwniejszych, a jednocześnie całkiem prawdopodobnych teorii, mówi o... ataku sowy. W chaotycznie prowadzonym śledztwie nie ustalono jednak szczegółów. W winę Petersona niektórzy wierzą do dziś.



Po kolei: 9 grudnia 2001 roku Michael Peterson zadzwonił na 911 i wezwał pomoc. "1810 Cedar Street, błagam! Moja żona miała wypadek! Oddycha! Spadła ze schodów, wciąż oddycha! Proszę, przyjedźcie!" Niedługo później ponowił telefon. Gdy służby zjawiły się na miejscu, Kathleen Peterson już nie żyła, a podnóże schodów na parterze domu przywodziło na myśl miejsce krwawego morderstwa. Denatka, cała we krwi, wyglądała jak ofiara zabójstwa. Nic dziwnego, że prokuratura wkrótce oskarżyła powieściopisarza - rany na głowie kobiety nie wyglądały jak efekt upadku ze schodów, a ślady po agresywnych ciosach.



Peterson to weteran wojny w Wietnamie, który napisał do tamtej pory trzy powieści - był też współautorem dwóch innych książek i felietonistą Durham Herald-Sun. Jego dzieła czerpały z doświadczeń wojennych. W chwili śmierci Kathleen - w środku nocy - jako jedyny znajdował się w pobliżu. Co więcej, w trakcie śledztwa zwrócono uwagę na kilka niepokojących drobiazgów i rozbieżności w zeznaniach. Policja dotarła do niewygodnych faktów - Peterson zdradzał żonę, co w oczywisty sposób mogło doprowadzić do konfliktu w małżeństwie. W przeszłości odnalazł też ciało innej związanej z nim kobiety, która… również spadła ze schodów.



Broniąc się przekonywał, że jego biseksualność i skok w bok nie były dla żony tajemnicą. Twierdził też, że oskarżyciele naciągają fakty, by jak najszybciej skazać. Zatrudnił ekipę filmowców, którzy przez kilka lat trwania procesu rejestrowali każdy jego szczegół. Dokument pod tym samym tytułem ("Schody") jest materiałem wyjątkowym. A fabularna adaptacja z Colinem Firthem w roli Petersona dość wiernie trzyma się faktów.