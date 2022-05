To właśnie ten skandaliczny wynik sprowokował dziennikarza TVN-u, Jakuba Sobieniowskiego, do przygotowania specjalnego materiału, który za pomocą serii konkretnych przykładów ilustruje kondycję publicznej telewizji. Jak powiedział prezenter: nie bez powodu widzą za granicą, że władza w Polsce uczyniła z państwowych mediów tubę propagandową. To prawda - prorządowość mediów publicznych osiagnęła niespotykany od dawien dawna wymiar.



Materiał trwa w sumie około pięć minut - został zapowiedziany jako "niewielka próbka przekazu rządowej telewizji w czasie inwazji na Ukrainę i tuż przed nią. Bez ingerencji w ten przekaz". Oczywiście, można powiedzieć, że całość prosi się o konkretną szyderę. Jasne, śmiech to znakomita broń, ale w niektórych przypadkach jest też sygnałem, że zamiast z czymś walczyć, zaczynamy się z tym godzić - i bagatelizujemy to.



Siła wspomnianego materiału polega na tym, że opiera się wyłącznie na niemodyfikowanych i niekomentowanych materiałach - zebrane do kupy i wyświetlane w formie kompilacji mogą bawić, ale powinny raczej jeżyć włos na głowie. Oto fragmenty rzetelnych z założenia programów informacyjnych i publicystycznych Telewizji Polskiej, które - zamiast na informacjach - skupiają się na szczuciu, propagandzie i antyopozycyjnej manipulacji. Wykorzystano do tego nawet wątek antyukraiński!