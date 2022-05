Władimira Putina prawda w oczy kole. Dyktator czuje się tak ważny, że chciałby, aby cały świat wierzył w jego propagandę. Bo przecież Rosja nie atakuje Ukrainy, tylko wyzwala ją z rąk nazistów. Wołodymyr Zełenski to ćpun, a nie mąż stanu. Ukraińcy witają rosyjskie wojska kwiatami, wcale nie kradnąc im czołgów i spuszczając łomot. Tak to wszystko prezentuje się w federalnych mediach.



Obiektywizm jest solą w oku Putina niczym u dziennikarzy TVP podających informacje o uchodźcach w Europie. Bo jak tu rządzić państwem, gdy obywatele znają prawdę? Media muszą siać propagandę, nawet gdy ich przekaz nie ma najmniejszego sensu. Jeśli Rosja przegrywa wojnę, to znaczy, że zajmuje drugie miejsce, a Ukraińcy są przedostatni. Tak by to wyglądało, gdyby nie zagraniczne serwisy.