Oryginalne "Fucking Bornholm" zadebiutowało na Empik Go w marcu przed dwoma laty i mówiąc wprost, nie zachwyciło mnie wtedy ani odrobinę. Twórcy serialu audio zebrali naprawdę poważną obsadę (główne role grali Magdalena Różdżka, Michał Czernecki, Leszek Lichota i Olga Kalicka), ale dali im do zagrania tak przerażająco schematyczne i irytujące postaci, że słuchało się tego naprawdę z trudem. Scenariusz pasujący bardziej do latynoskiej telenoweli też bynajmniej nie pomagał w pozytywnym odbiorze.



Sam projekt osiągnął jednak na tyle duży sukces, że ostatecznie powstała wersja filmowa "Fucking Bornholm". Tym razem w Maję, Huberta, Dawida i Ninę wcieli się odpowiednio: Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Grzegorz Damięcki i Jaśmina Polak, a za reżyserię wzięła się współautorka scenariusza Anna Kazejak (mająca na swoim koncie m.in. film "Obietnica" i serial "Szadź"). Można więc było mieć pewne nadzieje, że tym razem będzie lepiej. W końcu do trzech razy sztuka - najpierw były zakończone niepowodzeniem próby zrobienia filmu, potem serial audio, a w końcu marzenie twórców się spełniło. Czasu na ulepszenie tej historii zdecydowanie nie brakowało.