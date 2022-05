MCU miało już szansę na pokazanie nam kina grozy w superbohaterskiej otoczce. "Moon Knight" mógł być tym pierwszym horrorem w historii uniwersum. Miałoby to sens. Serial z nowym dla widzów bohaterem, byłby testem, czy gatunek ma szansę spodobać się fanom. A co dostaliśmy? Przygodówkę z ledwo sygnalizowanymi elementami horroru. Doug Moench wszedł na tereny znane z komiksów z tytułowym trykociarzem autorstwa Jeffa Lemire - "Welcome to New Egypt" - ale nie miał odwagi ich eksplorować.