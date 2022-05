Johnny Depp i Amber Heard to dwa najgłośniejsze nazwiska ostatnich tygodni. Nie ze względu na wielkie hity i świetne role, ale trwający od kwietnia proces sądowy o zniesławienie. Niemal każda minuta posiedzeń jest transmitowana na żywo w telewizji i internecie, co przerodziło proces w medialne show wygrywane do tej pory z łatwością przez Johnny'ego Deppa. To on jako pierwszy z pary byłych małżonków staną w miejscu dla świadka i choć był maglowany przez prawników Amber Heard z każdej strony, to wybronił się naprawdę dobrze.



Wkrótce po sieci zaczęły krążyć memy i kpiące komentarze na temat byłej żony Deppa. Jeżeli ufać by tylko internetowym przekazom, to on jest człowiekiem wyluzowanym, skromnym, ale też świadomym absurdalności całego zamieszania. Amber Heard to z kolei emanująca sztucznością oszustka, którą ktoś co chwilę przyłapuje na kłamstwie. Zdesperowana takim obrotem spraw aktorka tuż przed rozpoczęciem swoich zeznań zwolniła kryzysowy sztab PR-ów i zatrudniła nowe osoby, ale toczy trochę przegraną walkę. Dziś Twitter widzi Amber Heard jako manipulatorkę i jest w stanie uwierzyć nawet w takie bzdury, jak rzekomo ukradzione ze słynnych filmów cytaty w jej otwierającym przemówieniu.