Kiedyś zdanie "Polacy trzęsą Netfliksem" brzmiałoby absurdalnie, ale od pewnego czasu taki scenariusz wydaje się jak najbardziej realny. Dopiero co świetne wyniki globalnie notowały filmy "Furioza" i "Poskromienie złośnicy", zaraz potem razem z drzwiami na platformę wbił sequel "365 dni", a międzyczasie platforma wypuściła też kolejną wyprodukowaną w Polsce adaptację Harlana Cobena. "Zachowaj spokój" to dowód na zaufanie, jakim szefowie serwisu obdarzyli rodzimych filmowców. Zresztą nie pierwszy i nie ostatni.



W najbliższych miesiącach Netflix dorzuci jeszcze cały szereg polskojęzycznych produkcji. W niewielu innych krajach będziemy mieć do czynienia z takim wysypem lokalnych nowości. Warto na to zwrócić uwagę, bo nie wszyscy odbiorcy zdają sobie sprawę z tego, która produkcja to oryginalny tytuł Netfliksa, a co zostało udostępnione tylko w ramach licencji. Polskich Netflix Originals tylko do końca tego roku ma być co najmniej dwanaście (chodzi o siedem seriali i pięć filmów). Co dokładnie pojawi się na platformie?