Rosjanie myślą, że Ukraińcy to Lord Voldemort. Putin straszy czarną magią

Rosyjska propaganda co jakiś czas wrzuca wypluwa z siebie kuriozalne zarzuty, które wydają się tak nieprawdopodobne, że przecież nikt w nie uwierzy, prawda? Prawda. One nie są po to, aby w nie wierzyć, a żeby przykleić coś do ofiary. Ta metoda nazywa się techniką "zgniłego śledzia". Oponenta obrzuca się powtarzanymi do znudzenia historiami. Mogą to być pół-prawdy, mogą to być kompletne bzdury - to nieistotne. Po jakimś czasie odbiorcy zauważą bowiem, że opowieść nie trzyma się kupy i że jest wyssana z palca, ale jednocześnie smród afery, oskarżeń pozostaje, tak jak pozostałby nieprzyjemny zapach w pokoju, w którym ktoś zbyt długo pozostawił psującą się rybę.



Propaganda działa i będzie jej coraz więcej. Putin musi pilnować, aby jego społeczeństwo wierzyło, że wojna, którą prowadzi, jest słuszna, a Rosjanie walczą o dobrą sprawę. A im bardziej odczłowieczy przeciwnika, tym łatwiej zwykłym ludziom będzie przejść do porządku dziennego z całym okrucieństwem agresji, jakiej tam dokonują.



Nie daj się rosyjskiej propagandzie i nie wierz w czarną magię. Pomóż Ukrainie, wspierając legalne zbiórki.