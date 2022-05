Na to nie sposób jeszcze odpowiedzieć, ale za to wiemy coraz więcej o fabule spin-offu. Najnowszy zwiastun potwierdza kilka obecnych już od jakiegoś czasu podejrzeń. Serial rozpocznie się we wcześniejszych latach panowania Viserysa Targaryena, gdy ten wskazał na swoją następczynię młodą księżniczkę Rhaenyrę. W trailerze obserwujemy, jak ważni lordowie Westeros składają przysięgę na wierność przyszłej królowej. Problem w tym, że później pojawi się inny pretendent do korony, czyli pierworodny syn króla z drugiego małżeństwa z Alicent Hightower. Po śmierci Viserysa nadejdzie więc czas krwi i ognia - Taniec Smoków.



"Ród Smoka" zadebiutuje na HBO Max 21 sierpnia.