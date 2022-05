"Obi-Wan" od Marvela nakręcił mnie na serial Disney+ tak, że nawet Jar Jar mi go nie popsuje

W przypadku "Expanded Universe" o dwóch dekadach spędzonych na pustyni (i nie tylko) przez Obi-Wana opowiadały liczne komiksy oraz książka "Kenobi" autorstwa Johna Jacksona Millera. Myszka Miki zdecydowała się jednak do sprawy podejść inaczej i realizuje marzenia fanów o spin-offie poświęconym tej postaci: już 27 maja 2022 roku pojawi się w Disney+ limitowany serial "Obi-Wan Kenobi" (Polacy obejrzą go 14 czerwca wraz z wejściem Disney+ do Polski).



Fabuła tej produkcji owiana jest nutką tajemnicy, a Disney umiejętnie podgrzewa emocje. Czwartego maja, czyli na Dzień Star Wars, zaplanowano publikację zupełnie nowego zwiastuna serialu, a do sklepów trafił pierwszy zeszyt komiksu Christophera Cantwella z serii "Obi-Wan" od wydawnictwa Marvel. Dowiedzieliśmy się z niego, że Mistrz Jedi w trakcie swojego dobrowolnego wygnania... pisał pamiętnik.