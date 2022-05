Amber Heard zeznaje i rozpętuje piekło. Johnny Depp w jej historii jest jak bestia

Innym razem Depp miał w amoku poszukiwać kokainy, gdy spędzali wakacje w Hicksville w Kalifornii. Jak wspomina Heard: "Podarł mi sukienkę, łapał mnie za piersi, dotykał moich ud, zdarł mi bieliznę i zaczął przeszukiwać mi usta. Powiedział, że szuka swojej kokainy. Po prostu wsadził we mnie palce".



Depp miał też regularnie ją oczerniać i wyzywać, określać mianem "bezwartościowej dzi*ki" i obrażać na podstawie ubrań, jakie nosiła.

Przypomnę, że zdaniem Deppa to Heard znęcała się nad nim zarówno fizycznie, jak i słownie. Gwiazdor podtrzymuje, że nigdy nie uderzył ani Amber Heard, ani żadnej innej kobiety. Co więcej, oskarżenia byłej żony kosztowały go "wszystko" - przede wszystkim karierę i dobre imię.



Póki co cały ten proces - jak wspominał mój redakcyjny kolega - to słowo przeciw słowu. Jak na razie żaden z powołanych świadków nie widział na własne oczy żadnej z opisywanych przez Deppa czy Heard sytuacji. Choć, przyłapana wcześniej na kłamstwie, Heard wytacza coraz cięższe działa, do prawdziwego i podpartego niezbitymi dowodami przełomu w sprawie jeszcze nie doszło - i być może w ogóle nie dojdzie.