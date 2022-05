Teraz internauci będą doszukiwać się każdego fałszywego ruchu ze striny aktorki. W powszechnej opinii jej zeznania wypadły sztucznie, jakby grała na scenie. Przyznaję, że to nie jest to najlepsza rola w jej karierze. Jednakże jej przeciwnicy powielający nieprawdziwe zarzuty wydają się zaślepieni niczym wściekły tłum z widłami i pochodniami goniący za czarownicą. Każde sztuczne zachowanie, wypowiedź mgliście kojarząca się z kwestiami z filmów czy fałszywa łza - to wystarczy, by spalić Amber Heard na symbolicznym stosie. Dlatego nawet jeśli Johnny Depp nie wygra procesu, ona już go przegrała.