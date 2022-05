Jarosław Jakimowicz, jak zdążyliśmy się już przekonać, to człowiek o obyciu cokolwiek niesympatycznym - swoich światopoglądowych oponentów lubi obrażać, nie stroni od wycieczek personalnych (niezależnie od tego, czy w ogóle zna rozmówcę) i obrzydliwych, nieśmiesznych dowcipów; popisuje się też homofobicznym nastawieniem. Co więcej, w swojej biografii chwalił się... udziałem w procederze handlu ludźmi.



Lwiogrzywy ulubieniec TVP regularnie dostarcza internautom powodów do skrycia zalanej rumieńcem zażenowania twarzy w dłoniach. Nic dziwnego, że od jego odrażających nieraz wypowiedzi odcinają się serwisy społecznościowe, nie chcąc udzielać mu na nie przestrzeni. W styczniu ubiegłego roku Jakomowicza zbanował Facebook (nasz męczennik porównał się wówczas do, uwaga, Donalda Trumpa). Teraz przyszedł czas na blokadę na Instagramie. A wszystko za sprawą publikacji materiału rejestrującego bohaterską i patriotyczną postawę tego praworządnego, propisowskiego obywatela.