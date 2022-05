Listopad 2021 roku był niezwykle ważnym miesiącem w życiu Britney Spears. To właśnie wtedy popularna piosenkarka oficjalnie wyzwoliła się spod 13-letniej kurateli sprawowanej przez jej ojca, Jamie'ego Spearsa. Doprowadziły do tego globalna kampania #FreeBritney, spryt prawników celebrytki i wzrastająca z każdym miesiącem presja opinii publicznej. Od zapadnięcia decyzji Britney Spears cieszy się pełnią życia i związkiem z Samem Asghanem (w kwietniu gwiazda potwierdziła, że spodziewają się razem dziecka). Oprócz tego przygotowuje grunt pod swój publiczny come back, w czym pomoże warta 15 mln dolarów książka poświęcona jej prywatnemu i publicznemu życiu.



Konfrontacja z trudnymi wspomnieniami z pewnością nie będzie dla Britney Spears czymś łatwym. Być może dlatego pierwsze szczegóły zdominowanego przez ojca życia zdradziła swoim fanom na Instagramie. Tylko oni wspierali ją przez lata, gdy nie mogła o sobie samostanowić. Wczoraj na profilu wokalistki pojawił się specjalny wpis poświęcony negatywnemu wpływowi Jamie'ego Spearsa na jej życie. Gwiazda opatrzyła go zdjęciem 13-letniej siebie, bo wtedy jeszcze "czuła się ładna".