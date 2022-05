Wszystkie usunięte sceny z "Władcy Pierścieni" w jednym miejscu. Przed wami godzina oglądania

'Władca Pierścieni" był pod wieloma względami filmem wyjątkowym i niepowtarzalnym. Przeniesienie na duży ekran bogatej w szczegóły powieści J.R.R. Tolkiena trzeba określić jako monumentalne wyzwanie. Nie wystarczy jednak tylko wpakować w adaptację miliony dolarów w nadziei, że wszystko samo się ułoży, jak to robi Amazon z serialem "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy". Peter Jackson miał oprócz tego jednolitą kreatywną wizję i pomysł na realizację największego widowiska fantasy w historii.



Wszystko to jak na dłoni widać w opublikowanej na YouTubie kompilacji usuniętych scen, alternatywnych ujęć, zakulisowych kadrów i zaplanowanych (a nigdy niezrealizowanych) storyboardów. Materiał pojawił się na platformie 7 kwietnia i od tego czasu obejrzano go ponad 840 tys. razy. Przyjęcie ze strony fandomu jest równie pozytywne, o czym świadczą liczba aż 18 tys. polubień oraz zamieszczane pod wideo komentarze. Szykujcie się nad trwający ponad godzinę seans, bo naprawdę warto obejrzeć "The Lord Of The Rings - Unreleased Scenes".