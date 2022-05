To jest serial dla tych, którzy tęsknią za "Dark" i dla całej reszty. "Undone" jest wybitny

Serial "Undone" ma wszystko to, czego szukam w opowieściach: tajemnicę, nostalgię, melancholię, ale i humor, ironię. Przy okazji jest przepiękną animacją. Ta od pierwszych chwil budziła we mnie to samo uczucie co seria gier "Life is Strange" i inny tytuł jej twórców "Tell Me Why": podekscytowanie. Do Amazon Prime Video trafił właśnie 2. sezon "Undone". Dostaliśmy ponownie osiem odcinków, które wyjaśniają finał "jedynki" i jednocześnie wciągają nas w nową opowieść w tym samym stylu, która rozszerza wątki zarówno podróży w czasie, jak i podróży w głąb siebie. Po seansie dwóch sezonów wiem jedno: "Undone" to serial wybitny i spodoba się fanom "Dark" od Netfliksa. Ale nie tylko. Zachwycą się nim wszyscy lubiący seriale, które "robią cię myśleć".