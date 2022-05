Seriale "Star Wars" mieszają w kanonie "Gwiezdnych wojen". Czego się z nich dowiadujemy?

Dave Filoni, czyli słynny Kapelusznik namaszczony przez samego George'a Lucasa, stworzył Świat Między Światami i de facto wprowadził do "Gwiezdnych wojen" podróże w czasie. To właśnie w ten sposób wyjaśniono w jaki sposób Ahsoka przeżyła spotkanie ze swoim byłym mistrzem, Darthem Vaderem, co pozwoliło jej poznać po latach jego syna, Luke'a.



Na przestrzeni kilku sezonów "Rebeliantów" pojawiła się też masa innych znanych twarzy, w tym m.in. nastoletnia Leia czy młody Wedle Antilles. Serial pokazuje też, co stało się z Geonosis i zabiera nas na spotkanie z Sawem Gerrerą. Zakończenie implikuje zaś, że Ahsoka wyruszy u boku Sabine Wren na poszukiwanie Ezry i Wielkiego Admirała Thrawna, którzy mogą ukrywać się wśród Chissów.