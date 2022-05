Okazuje się, że Ben nie był bezpośrednio odpowiedzialny za zniszczenie Akademii prowadzonej przez swojego wuja, a Rycerzy Ren poznał wcześniej podczas misji realizowanej wraz ze swoim mistrzem. Po tym, jak Skywalker w chwili słabości rozważał zabicie swojego bratanka, młody Solo udał się na nauki do Snoke’a oraz przelał krew innego ucznia Luke'a. Właśnie to dopełniło jego przemiany.



PS Jeśli szukacie listy wszystkich komiksów wydanych w ramach nowego kanonu "Star Wars", to polecam udać się na stronę starwarscanontimeline.com/comic!



Sprawdź nasze pozostałe teksty przygotowane z okazji May the 4th, czyli dnia "Star Wars"!



Artykuł został pierwotnie opublikowany 27 maja 2020 roku.