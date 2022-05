Pod nóż poszły takie serie komiksowe jak "Tales of the Jedi", gdzie opowiadano o początkach Zakonu Jedi i jeszcze wcześniejsze "Dawn of the Jedi". Zniknął na dobre Revan z gry wideo "Knights of the Old Republic" i nie ostała się też książkowa trylogia, w której Darth Bane ustalił słynną "Zasadę Dwóch".