Już wiem, co mi najbardziej przeszkadza w "Gwiezdnych wojnach" od Disneya

W rezultacie w ledwie kilka lat korporacja zraziła do siebie kolejne grupy oddanych miłośników "Star Wars". Najpierw po zachowawczym "The Force Awakens" seria stracił w oczach osób, które oczekiwały nowego rozdania, a potem kontrowersyjny "The Last Jedi" zantagonizował tych ludzi, którzy zmian nie chcieli.



W międzyczasie Disney zadbał o to, by nie mieć kompletnie nic do zaoferowania fanom, dla których filmy były od zawsze tylko początkiem drogi, a nie celem samym w sobie. A ja dotarłem do momentu, gdy większe emocje budzi we mnie Marvel Cinematic Universe niż koniec historii rodu Skywalkerów...



Felieton został pierwotnie opublikowany 4 maja 2019 roku i jest niestety nadal aktualny.