Trailer i tym razem nie zdradza zbyt wiele. Choć pokazuje nam mistrza Jedi w akcji, ten ani razu nie posługuje się swoim mieczem, korzystając przede wszystkim z blastera (sensowne - ujawnianie laserowego ostrza w czasach Wielkiej Czystki Jedi nie jest zbyt rozsądne). Widzimy kolejnych Inkwizytorów Imperium, mamy też szansę rzucić okiem na Owena Larsa (do roli powrócił Joel Edgerton) i postać graną przez Kumaila Nanjianiego.



Serial zabierze nas do czasów panowania Galaktycznego Imperium, gdy niedobitki Jedi są tropieni i mordowani przez Vadera i Inkwizytorów. Strzegący młodego Luke'a Skywalkera mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi wyruszy na misję, która doprowadzi do spotkania z dawnym uczniem.



Premiera "Obi-Wana Kenobiego" na Disney+ odbędzie się już 27 maja - wówczas do serwisu trafią dwa pierwsze odcinki. Reżyserką i twórczynią serialu jest Deborah Chow, która odpowiadała za najlepsze odcinki "The Mandalorian".