"Miasto jest nasze" to obraz upadku - postępującej degradacji członków wspomnianej jednostki i rozpracowywania potężnego układu. Rozgrywający się w 2017 roku serial zgłębia nie tylko drogę do rozbicia spisku, lecz także cały system działań ekipy sierżanta Wayne'a Jenkinsa (twórcy serialu nie zmienili nazwisk prawdziwych "bohaterów" tej historii - w skorumpowanego glinę wcielił się stworzony do podobnych kreacji Jon Bernthal). Widzimy zatem, jak Gun Trace Task Force ukrywają narkotyki przechwycone podczas nalotów i przywłaszczają sobie tysiące dolarów w gotówce, które znaleźli w prywatnych domach. Przy okazji zręcznie wyprowadzają w pole Wydział Wewnętrzny i unikają kontroli działalności - mimo swej brutalności cieszą się szacunkiem ze względu na dużą skuteczność i podbijanie statystyk.



Nowy serial HBO można potraktować jako mroczny epilog "The Wire" - miasto w rękach takich ludzi nie miało prawa wyrwać się ze szponów bezprawia. Produkcja nie trzyma w napięciu (od początku wiemy, w czym rzecz i dokąd to wszystko zmierza) - a mimo tego pochłania i przytłacza. To, co szokuje najbardziej, to nie same zbrodnie i nadużycia władzy policyjnej (przemoc, podrzucanie dowodów, kradzieże, oszustwa), a ich częstotliwość i bezkarność. Gorzki wydźwięk serialu przypomina, że tego typu policjanci nie rodzą się źli, ale stają się tacy przez innych złych gliniarzy. A ich imię brzmi legion.



"Miasto jest nasze" to wierne i sprawne przeniesienie reportażu na ekran - niestety, momentami lojalność wobec źródła odbija się produkcji czkawką. Ciężar opowieści, sprawna narracja, świetnie napisane retrospekcje i znakomite aktorstwo kupią, ośmielę się napisać, każdego widza - i spora szansa, że większość z nich będzie jednocześnie narzekać na szwankujące tempo (kolejne przesłuchania bywają niespecjalnie absorbujące i wybijają z rytmu akcji).



"Miasto jest nasze" zostawia nas z niezbyt optymistyczną konstatacją, że korupcja w służbach nie wymaga zbyt wiele wysiłku - w gruncie rzeczy nieraz znacznie trudniej jest postępować właściwie. A wadliwe systemy tylko czekają na kolejnych Jenkinsów. Tak czy owak - miniserii warto poświęcić te sześć godzin. Bo jak już przenosić dziennikarskie śledztwo na ekrany, to właśnie w taki sposób.