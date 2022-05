Całe Podlasie poluje na przecieki maturalne. A internety toczą bekę

Egzamin maturalny to według oficjalnej wersji test dojrzałości i wiedzy, który zaważy o przyszłości niejednego polskiego nastolatka. W świecie internetu sprawa wygląda diametralnie inaczej. Matura 2022 jest tu raczej tematem do ostrej polewki, tworzonych hurtowo memów i kpin z próbujących oszukać system maturzystów. Tematu do kontrowersji i żartów dostarczyło znów Podlasie, skąd po raz kolejny wypływają przecieki o egzaminie z języka polskiego.