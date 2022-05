Po co mi matura? Na co mi to? Analiza lektur z gwiazdką do niczego mi się nie przyda, a wykazanie się znajomością statystyki na egzaminie z matematyki nie pomoże wygrać w totka - to są aktualne dylematy uczniów ostatnich klas liceum. Wszyscy zainteresowani muszą to jednak przejść, aby utonąć w morzu seksu na oceanie alkoholu. Pocieszę was, bo przed wami jedna wielka impreza zwana studiami. Te filmy wam to udowodnią.