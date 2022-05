Od czego zacząć czytanie książek "Star Wars"? TOP 6 książek z kanonu Disneya na start

James Luceno to jeden z niewielu autorów książek "Star Wars", który powrócił do ich pisania po wykasowaniu "Expanded Universe". Przypadło mu w udziale ponowne opowiedzenie genezy Gwiazdy Śmierci. Książkowe wprowadzenie do filmu "Łotr 1" rzuca sporo światła na motywacje filmowych bohaterów - i to nie tylko Galena Erso, ojca głównej bohaterki oraz projektanta superbroni Imperatora, ale również dyrektora Orsona Krennica, który jej budowie poświęcił całe swoje życie.