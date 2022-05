Niemal od samego początku najbardziej medialnej sądowej batalii roku można było odnieść wrażenie, że Johnny Depp wygrywa walkę o "rząd dusz". To on sprawia znacznie sympatyczniejsze wrażenie w trakcie kolejnych posiedzeń, nie boi się ukazywać emocji i często z delikatnie rozbawioną ironią reaguje na absurdalne zagrania drugiej strony. Ktoś bardzo niemądrze poradził Amber Heard, by w tym samym czasie zgrywała milczącą i pełną dumy ofiarę, co przekształciło ją w oczach internetu w kłamliwą i wyniosłą cierpiętnicę.



Zupełnie nie dziwię się, że Heard właśnie zwolniła swój kryzysowy zespół specjalistów od PR-u, bo jej medialny wizerunek nigdy nie był gorszy. Niecały tydzień temu pisałem o przekroczeniu 2 mln podpisów przez internetową petycję o usunięciu jej z obsady filmu "Aquaman and the Lost Kingdom". Dziś można już mówić o ponad 3 mln osób, które chcą wywalenia aktorki "na zbity pysk". Jeżeli Amber Heard chce mieć jakąkolwiek nadzieję na odwrócenie tego niepokojącego dla niej trendu, to na wysokości zadania muszą stanąć powołani przez jej obronę świadkowie.