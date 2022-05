HBO Max szykuje kolejną falę premier. Poznaliśmy już pełną listę nowych filmów i seriali, które trafią do oferty platformy do 16 maja. Zapowiada się całkiem smacznie - poza kolejnymi odcinkami znanych seriali w serwisie wyląduje też kilka klasyków, nowe produkcje Max Originals i fala filmowych nowości. Przypominamy, że dotychczas (to znaczy: w pierwszych dniach maja) biblioteka rozrosła się o serię skupiających się na Jamesie Bondzie obrazów, a także "Stracone pokolenie", "Księżyc, 66 pytań", "Punkt wrzenia", "Ciała elektryczne", "Chłopca w pasiastej piżamie" oraz "Do diabła z miłością".