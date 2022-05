Szpiedzy Sojuszu wykryli, że Imperium planuje stworzyć drugą, jeszcze potężniejszą Gwiazdę Śmierci. Rebelianci postanowili zrobić wszystko, byle tylko nie dopuścić do ukończenia budowy stacji bojowej, zdolnej niszczyć całe planety. Luke, Leia i Han, wraz z grupą żołnierzy, polecieli na księżyc planety Endor, a zadaniem buntowników było wyłączenie generatora pola siłowego.



Po wielu trudach udało się zniszczyć generator pola, a Gwiazda Śmierci została wystawiona na atak. Pozwoliło to pilotom Rebelii zniszczyć reaktor znajdujący się w środku niedokończonej stacji. Luke z kolei poddał się Vaderowi, licząc na to, że uda mu się nawrócić ojca na Jasną Stronę Mocy. Vader zabrał go jednak przed oblicze Imperatora - prosto na pokład Gwiazdy Śmierci.