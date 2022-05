Nie ma innego wytłumaczenia. To musi być ten właśnie mechanizm - porno to za dużo, porno pod płaszczem kina erotycznego będzie w sam raz. Może zakrawa to o hipokryzję, ale zasługuje na rozgrzeszenie. Softcore jako taki w X muzie na dzień dzisiejszy nie istnieje. Jego brak tłumaczy popularność "50 twarzy Greya" i "365 dni". Nie mamy alternatywy, więc zgadzamy się na półśrodki. Może jednak czas zmienić podejście i pójść na całość, odpalając hardcore w internecie? Niby to samo, ale marne aktorstwo i brak scenariusza w produkcjach XXX nie wprawia w zażenowanie.